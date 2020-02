Sacchi elogia il tatticismo difensivo del Napoli contro il Barcellona

Sulla Gazzetta boccia il Barcellona ed esalta il lavoro Gattuso sia didattico che psicologico. Al ritorno il Napoli ce la farà solo se lo vorrà con tutte le sue forze

Sulla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi fa i complimenti a Rino Gattuso per come ha ricompattato il Napoli e per aver fronteggiato il Barcellona in Champions.

Il Napoli di Gattuso pareggia con merito e rammarico contro un deludente Barcellona. Quanto sono lontani i tempi di Guardiola

Ottimo il lavoro svolto da Gattuso che sta restituendo modestia e professionalità al gruppo

Gli azzurri di Rino hanno giocato una buona partita, con modestia, concentrazione e collaborazione. L’incontro non è stato spettacolare: un match dominato dal tatticismo difensivo del Napoli e dalla pochezza di idee dei blaugrana.

Il gol di Mertens è stato

“un premio all’impegno, alla collaborazione e al merito. Rino può essere orgoglioso del lavoro compiuto sia a livello didattico che psicologico”.

Quello che serve adesso per il ritorno al Camp Nou è pensare in grande. Il gol incassato dipende da un errore della difesa. Il reparto può solidificarsi solo se i difensori prenderanno come riferimento non solo l’avversario ma anche i propri compagni.