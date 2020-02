Pistocchi: “La Juve ha bloccato Simone Inzaghi per il prossimo anno”

Continuano a rincorrersi le voci sulla fine del rapporto tra i bianconeri e l’allenatore toscano. Crosetti ha parlato di Guardiola, oggi si aggiunge Inzaghi

Il rapporto tra la Juventus e Maurizio Sarri sembra al capolinea. Troppi i mugugni, troppe le insofferenze e fin qui troppi anche i dubbi tecnici relativi alla gestione del toscano ex Napoli ed ex Chelsea. La stagione è ancora lunga, la Juve è ancora in corsa per tutti gli obiettivi: Champions su tutti ma anche campionato e Coppa Italia. In campionato, però, la Juventus sta vivendo un periodo non felice, è a braccetto con l’Inter e ha un punto di vantaggio sulla Lazio che ha battuto in bianconeri in Supercoppa. Si rincorrono le voci sulla fine del rapporto. E a queste voci oggi si aggiunge Maurizio Pistocchi – strenuo difensore di Sarri – secondo cui per il prossimo anno la Juventus avrebbe già bloccato Simone Inzaghi. Crosetti su Repubblica ha invece scritto del sogno Guardiola.

💣Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione💣 pic.twitter.com/aqxSS9YwT9

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 13, 2020