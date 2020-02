Guida arbitra Juve-Inter. Quando Marotta disse: “Un napoletano non dovrebbe arbitrare la Juve”

Era il 2013 e l’arbitro che dirigerà Juve-Inter fece infuriare Conte e Marotta, allora bianconeri. Un’epoca lontana in cui la Juve si lamentava per i rigori negati…

“E’ una vergogna!”, tuonò Antonio Conte dopo che l’arbitro Marco Guida non vide, secondo lui, tre rigori per la Juventus. “Basta fair play”, disse l’allora tecnico bianconero. Era il 2013, Juve-Genoa finì 1-1. E Giuseppe Marotta andò anche oltre: “Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus. Non grido vergogna, perché l’ha già fatto Conte”.

Ora, 7 anni dopo, la Juve “penalizzata dagli arbitri” pare appartenere ad un’altra dimensione. E in questa dimensione Conte e Marotta sono all’Inter, e l’arbitro Guida da Torre Annunziata arbitrerà proprio il derby d’Italia di domenica sera. Chissà se vale ancora l’assunto, dopo 7 anni, e la Juve che ora per Conte e Marotta è l’avversario.

Guida ha arbitrato l’Inter 21 volte, per un totale di 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; 18 volte è stato direttore di gara della Juve, con 13 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.