CorMez: Gattuso ha adattato il 4-3-3 sarriano al presente

Nel suo Napoli Rino Gattuso ha ripreso il 4-3-3 di Sarri ma lo ha adattato al presente, scrive il Corriere del Mezzogiorno. E questa è una delle sue mosse vincenti. La squadra, adesso, difende palla tutta insieme, come si vede anche dal sacrificio di Callejon e Insigne e dal lavoro di Demme in fase di non possesso palla.

“Gattuso ha intrapreso la missione di dare al Napoli finalmente la continuità lavorando sulle caratteristiche storiche di quest’organico. Così è avvenuto il ritorno al 4-3-3, il lavoro sui meccanismi di reparto, riproponendo alcuni movimenti dell’era Sarri ma adattandoli al presente. Il Napoli non ha il dominio del centrocampista davanti alla difesa nella circolazione veloce del pallone, costruisce tanto su entrambe le catene laterali. Gli azzurri hanno iniziato a difendere di squadra con la partecipazione corale di tutti. Un esempio: il sacrificio di Callejon e Insigne e il lavoro di Demme in fase di non possesso. Nelle ultime tre gare il Napoli ha ritrovato anche la fluidità a livello offensivo come dimostrano i sette gol messi a segno contro Lazio, Juventus e Sampdoria”.