Corbo: Ancelotti era stato scelto per cancellare il trauma dell’addio di Sarri o per un nuovo, grande progetto?

A memoria d’uomo non si ricorda una rivolta più pacchiana che isterica che è riuscita a far saltare la panchina di Ancelotti, i conti di De Laurentiis, i nervi dei tifosi

Quella di questa sera a Milano potrebbe essere la partita della verità per il Napoli, scrive Antonio Corbo su Repubblica. L’ultimo appello per il Napoli per capire qual è la verità di questa stagione, quella in cui è riuscito a battere Liverpool e Juve, ma è anche riuscito a far saltare tutto

la panchina di Ancelotti, i conti di De Laurentiis, i nervi dei tifosi in una stagione che passa alla storia, solo perché a memoria d’uomo non si ricorda una rivolta più pacchiana che isterica. «Dì a tuo padre che andiamo a casa», i giocatori sparirono nel buio di Fuorigrotta affidando a Edo De Laurentiis, vicepresidente e figlio del presidente, il messaggio della sfida.

Una situazione di guerra che ha avuto l’unico merito di annientare un progetto e allontanare Ancelotti che ha spiegato perché non usava la frusta

E non si capisce perché sia stato scelto: per cancellare il trauma dell’addio di Sarri o per un nuovo, grande progetto? Lasciò un Napoli sconvolto.

La Coppa Italia può essere dunque la redenzione e l’occasione di una rappacificazione

Gattuso è lo sconsolato artigiano chiamato a ricomporre pezzi infranti, deboli più di porcellana biscuit. Avrà idee in disordine anche lui, leggendone i dubbi