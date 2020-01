Napoli-Juventus: Sarri non convoca Emre Can

Out anche De Sciglio nelle scelte della Juventus per la sfida contro il Napoli

Dopo la seduta di allenamento pomeridiana l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha scelto i convocati per la sfida di domani sera al San Paolo contro il Napoli. Non sarà della partita Emre Can nonostante il calciatore non abbia accusato alcun infortunio. Assente anche De Sciglio