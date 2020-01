Il Napoli torna a lottare, gli ultras a tifare e Insigne a segnare: Napoli-Lazio 1-0 al 45esimo

Succede di tutto. Magia di Lorenzo dopo 90 secondi., Immobile sbaglia un rigore scivolando alla John Terry. Due espulsioni: prima Hysaj poi Lucas Leiva

Primo tempo emozionante al San Paolo per Napoli-Lazio gara unica dei quarti di finale di Coppa Italia. Al 45esimo la squadra di Gattuso è in vantaggio 1-0. Succede di tutto. Segna Insigne. Immobile sbaglia un rigore alla John Terry. Vengono espulsi prima Hysaj e poi Lucas Leiva.

Gattuso fa esordire i due ultimi arrivati: Lobotka e Demme (lui davanti alla difesa) al posto di Allan e Fabian. Per iul resto, Ospina in porta, Manolas centrale con Di Lorenzo al fianco. La Lazio senza Luis Alberto.

La cronaca la fa da padrone. L’inizio è tutto di Insigne. Gli bastano novanta secondi per una magia. Mentre le curve si fanno finalmente sentire e il San Paolo torna uno stadio dopo settimane di assenza, il capitano parte dalla propria mattonella ma stavolta sorprende tutti. Non si esibisce nel solito tiro a giro. No. Punta l’avversario, finge di accentrarsi e invece va verso la porta e beffa Strakosha sul secondo palo. Un gol d’autore. Il San Paolo esplode.

La buona stella, però, sembra durare poco. L’arbitro Massa assegna un rigore per gamba tesa di Hysaj su Caicedo. Un tempo, sarebbe stata punizione a due in area. Adesso è rigore e ammonizione per l’albanese.

È il decimo. Sul dischetto va Ciro Immobile – 23 gol in campionato – e incredibilmente imita John Terry nella finale di Champions Chelsea-Manchester United: scivola e calcia malissimo. Il pallone assume una strana traiettoria e finisce sopra la traversa.

La Lazio non si perde d’animo e continua a giocare, anche se il Napoli è sempre pronto a ripartire. Ammonito Acerbi per fallo su Milik.

Ma la partita continua a regalare colpi di scena. Al 18esimo il Napoli protesta, reclama un rigore per fallo di mano di Acerbi su tiro di Hysaj. Il gioco prosegue. Ripartenza e proprio Hysaj mette giù Immobile: doppia ammonizione per l’albanese che viene espulso. Dopo venti minuti, il Napoli ha un gol in più ma un uomo in meno. Gattuso corre subito ai ripari. Intelligentemente, toglie Lobotka e fa entrare Luperto che si piazza al fianco di Manolas. Di Lorenzo torna a destra.

Ma al 25esimo cambia tutto. Altro episodio chiave. Stavolta a scivolare sul terreno del San Paolo è Milinkovic Savic. Riparte Zielinski che viene fermato da Lucas Leiva. Secondo l’arbitro in maniera irregolare. Il brasiliano protesta per l’ammonizione, secondo lui non ha commesso fallo. E manda a quel paese l’arbitro Massa che prontamente lo espelle. Si gioca dieci contro dieci.