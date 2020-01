Gazzetta: Gattuso sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie

Napoli-Inter, Gazzetta esalta Gattuso: lavora nelle macerie dell’ammutinamento e pretende orgoglio e progressi, ritroverà Conte nella notte dei “Sergenti d’Italia”!

Una sfida di ferro quella in programma questa sera per Gattuso al San Paolo. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro è arrivato in un momento difficilissimo del Napoli e si sta impegnando per riportare l’ambiente e la squadra alla normalità. Gattuso non è nuovo a queste situazione, anche a Milano il suo non fu un arrivo facile