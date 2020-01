Dialogo tra Montalbano e Paragone sul nulla

“Ma pirchia primma eri pappe e ciccie cu Di Maia e ura lo nullifichia?” A un certo punto Paragone aveva gli occhi sbarrati e fissava il nulla

Eri appena arrivata in Cummissariata quanno Fatio lo firmai pirchì vuliva darici na nutizia.

“Vini in officia cu mia”, dissi Muntilbano.

Trasettero e Muntilbano fici nzinga a Fatio de parlari.

“Dutturi vulivo dirve che chiù tarda passi da aquì il sinature Paragona che vuleva salutarve”.

Muntilbano: “E che voli da mia Paragona?”.

Fatio: “Non lo sapi”.

M: “Quanno vina diccia a Catarelli di farisilla passari”.

Carta da firmari, tilifunate alla Quistura e cammurrie varia il tempus fugive…

Il tilifuno e la vuce di Catarelli ficiro il rista e Paragona cumpagnata da un Galluzza di umori incirta trasirona.

“Caro Commissario, piacere di conoscerla: mi ha detto l’agente Galluzzo che lei è vicino al Movimento”.

Muntilbano: “Ah, accussì vi dicia Galluzza… “. La facia di Galluzza si fici giarna…

Paragona: “Allora commissario sa della mia espulsione dal Movimento operata dal nulla?”.

M: “Qualichi cusa havio vista ma non sapio i particulara: aieri sira era stanza per il travaglia… “.

P: “A Travaglio per cortesia non me lo nomini che è appattato con il nulla di cui supra”.

M: “Ma ia nun stavi a capirci nihila: chi fussa stu nulle?”.

P: “Bravo, commissario, ha detto bene: che cos’è il nulla? Nulla chiaramente”.

M (attonita): “Va bine, Paragona, io saccia che lia havi facta un sacca di battaggia per i consumatora e cuntra il puteria delle banca – mi arricorda di lia quanno eri giurnalista – ma lia divi saspiri che io non segua in manera precipie la pulticia romane”.

P. “E fa bene dottore: gente come Di Maio non dovrebbe essere considerata”.

M: “Ma fusse che chesta Di Maia è partia di chilla nulle de cuio agiturre?”.

P: “Bravo Commissario: ha capito subito… “.

M: “Ma pirchia primma eri pappe e ciccie cu Di Maia e ura lo nullifichia?”.

P: “Perché lui ha venduto il programma del Movimento ai moderati alla Zingaretti per realpolitik”.

M: “E lia che politicche vuliva faciri?”.

P: “Io volevo attuare il programma su cui i cittadini mi avevano votato: che è poi la mia storia, come lei ha detto bene supra”.

M: “Va bine, ma ura il patatracche successe e lia pote simpra scriversi alla liga o farisi un su gruppa parlamintari”.

P: “Non sia mai detto che io abbandono i dettami del Movimento: continuerò la mia battaglia all’interno dei veri dediderata dei cittadini”.

M: “Havio capita ma ura da mia che volia?”.

P: “Volevo che lei mi aiutasse a denunciare questo stato di cose”.

M: “Ma io il puliziotta facio… “.

P: “Ma lei ha il potere della fiction televisiva vista da milioni di persone”.

M: “Ma io con il Muntilbano della fictiona non havio nihilo da spartiri”.

P: “Ma allora è vera quella diceria che la vuole fratello germano di Zingaretti?”.

M: “Ma quali girmana: io siciliana sugno, Zingaretti è rumana”.

P: “Ma allora lei è appattata con il nulla?”.

M: “Ma quali pattate: io a Di Maia non lo sapia”.

P: “I cittadini verranno a prendervi a cas… “:

M: “Ura baste: io havia da laburare. Sugno i cittadina che mi pagana”.

P: “Bravo commissario: e qui c’è gente del Movimento che non ha restituito nulla del suo appannaggio parlamentare… “.

Muntilbano lo auscultave con una sorte di paure: haviva l’ocula sbarraccati e pariva rivolgerse ad un’entitate ammucciata in qualiche incognite galassie. Galluzze intanta gardava Muntilbano con timura…

Poia Paragona si firmai commo si fosse finuta la carriche e gardai fissa il vuota.

Muntilbano gardai n’ata vote a Galluzze e dissi: “Gallù, chiamma la guardia midica che il sinatori non stavi bina”.

Galluzza: “Va bine, cummissaria”.

M: “Quanno si arripiglie dicia che atturne a sunari con il su gruppe rocche e che lascia stari la pultiche: il nulle purta al nulle… “.