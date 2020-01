Dialogo tra Montalbano e Livia sul Maestro e sulla Befana

I primera juorna dell’anni scurrevano linta come ciuma limacciusa: Muntilbano indugiavi nel litta e Livi durmiva al su cianca

Ieri sira prima d’addrumiscirsi haviva vista un documintaria su Raia playa sul Maistra che si ni eri annata il 17 luglia: gli ammancava Camillera e non commo ti manche un patri ma commo ti manca n’amica cu cuia tu apparlavi spissa e che ti ausultavi.

Livi si scetai pirchì iddo si muveva nel ricurdo del Maistra…

“Ma che ore sono Salvo?, perché ti agiti come un bisonte?”.

Muntilbano: “Ma quali bisunta: stavi a pinsari”.

L: “A chi pensi?”.

M. “Pinsava al Maistra”.

L: “Ah, forse sarà stato il documentario che hai visto ieri sera”.

M: “Forsi, ma forsi pirchia il Maistra manche in chest’Itaglia simpria chiù povira di spirantia”.

L: “Lui sì che vedeva i cambiamenti e li denunciava”.

M: “Sissi, ntelletuala come a iddo non ci stanna plus”.

L: “Certo che viviamo tempi di politici incompetenti e elementari… “.

M: “Non sugno puerilia, sugno in malafidia”.

L: “Soffiano sui problemi della gente… “.

M: “E pinsari che eri cicata: ma ci vidiva binissima”.

L: “Mi sono sempre chiesto come faceva… “.

M: “Usavi la facultate del ‘maginationa”.

L: “Quasi una sorta di magheria”.

M: “Nonsi, Livi, nun eri magaria: eri la facultate di vidiri nel buia una luci di viti”.

L: “Pasolini, Sciascia, Camilleri, non ci è rimasto nessuno… “.

M: “Saribbiro comunqui stata fora dal chora”.

L: (…)”.

M: “Lo sapi che il Maistra l’ultima hannales dittava a na picciotte i su rumanze?”.

L: “Lo ho saputo dal documentario: sembra tutto molto irreale”.

M: “E’ irriali chesta relitate riali d’hodie”.

L: “Ti riferisci alla comunicazione politica?”.

M: “A chella, ma macari alla viti della cossidicta ginta: privali la fictiona sulla viti vira. Per attruvari viti vira hodie bisugna vidiri na fictiona in tilivisiona bine facta”.

L: “La finzione superà la realtà e la restituisce autentica”.

M: “Parla commo a na sperta di sociologie”.

L: “Mica capisci solo tu le cose”.

M. “Pirò per esseri n’architecta tu accapisci assaie… “.

L: “Cosa hai da dire sugli architetti?”.

M: “Che a vote site prisi nel vustro labore”.

L: “Senti chi parla: voi poliziotti sembrate amici dei reati e dei delitti”.

M: “Nui puliziotta facimma na vita de merde”.

L: “Salvo ti prego almeno i primi dell’anno non parlare in maniera volgare”.

M. “Ma tibi mi dicia che nuia simo amicia dei delitta: nui sima in chilla tirritoria intermidia tra la societate civile e chella che civilia nun è… “.

L: “Ma delle compagne dei poliziotti vogliamo parlare… “.

M: “Ma pirchia vulissa macari la pinsiona pe chesta?”.

L: “Ma quale pensione: io vorrei il mio uomo più con me”.

M. “Il tia homine labura e tibi divi adattarte ad iddo come iddo s’adatte a chella che faci tibi. La viti è accussi: che divi diri la mugliera de nu purtiera de nocte?”.

L: “Come al solito, tu con i tuoi esempi astratti… “.

M: “Ma qualia abstracta: la ginte faci altera misteria e non si allaminta come a nui”.

L: “Va bene: hai vinto Don Chischiotte”.

M. “Ma quala Don Chisciotta: io alli vota cu tia sugno Sancia Pantia”.

L: “Al massino Santo Pancia”,

M: “Che havi da diri sulla mia pancie?”.

L: “Dico che dovresti andare meno al ristoranti in riva al mare”.

M. “Io vado ai risturanti in piva de mari pirchia la mia donne non sapi cucinari”.

L: “Neanche tu sai cucinare: e allora sposati Adelina la tua cuoca-governante”.

M. “Io non havio timpa per cucinari, eppoi che fastidia ti devi Adilina, senza di lia io sarria diuna”.

L: “Ed un poco di dieta ti farebbe bene… “.

M (“fitusa”): “Io non havio timpa in verna di fari le mia natate e quanno il timpa è fitusa cammina pauca”.

L. “Mangia di meno se vuoi scendere la pancia!”.

M. “Le fimmine… “

L (interrumpindola): “E basta con questi stereotipi “.

M. “E finimmala cu chesta stiriotipa sui siciliana”.

L: “Finiamola insieme e godiamoci queste festività almeno fino alla Befana”.

M. “E per la Bifana che havio da accatarte?”.

L: “Perché vuoi comprarmi qualcosa: lo hai già fatto a Natale”.

M. “Pinsava che alla tu fista voliva cacose di particulara?”.

L: “Fituso!”.