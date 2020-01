Via libera del Celta: Lobotka al Napoli per 20 milioni

Per Nicolò Schira l’affare è fatto. È il primo acquisto del Napoli di Gattuso che comincia a irrobustire il centrocampo. Contratto di cinque anni

L’esperto di mercato Nicolò Schira dà ormai per certo l’arrivo di Stanislav Lobotka al Napoli. L’affare con lo slovacco è chiuso. Un contratto di cinque anni, fino al 2024. Il Napoli lo pagherà venti milioni. Il calciatore guadagnerà 1,8 milioni netti. Sarà il rpimo acquisto del Napoli di Gattuso. Con lui dovrebbe arrivare dal Lipsia il tedesco Diego Demme.

Via libera del #CeltaVigo alla cessione di Stanislav #Lobotka al #Napoli per 20 milioni complessivi. Contratto fino al 2024 da €1,8M netti + bonus all’anno. I galiziani hanno già pronto il sostituto: in arrivo l’argentino Guido #Rodriguez dall’#America. Ci siamo. #calciomercato

