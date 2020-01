CorSport: Gattuso ha restituito a Insigne la gioia della giocata e la sfrontatezza

Di conseguenza Lorenzo ha cominciato a trascinare la squadra come un capitano vero deve fare, a maggior ragione se dotato del suo talento

La vittoria contro la Juve di ieri, scrive il Corriere dello Sport, è firmata anche soprattutto Lorenzo Insigne. Il capitano napoletano della squadra è lui e

“c’è da scommettere che avrebbe fatto e dato tutto, qualsiasi cosa, per una gioia del genere”.

Lorenzo è tornato Magnifico regalando una grande vittoria al Napoli. Merito anche di Gattuso, scrive il quotidiano sportivo.

“Gattuso gli ha restituito la gioia pura della giocata e il coraggio, la sfrontatezza, e di conseguenza lui ha cominciato a trascinare la squadra come un capitano vero deve fare. A maggior ragione se dotato del suo talento”.

Quella di Insigne è la quarta rete in dodici giorni (e in quattro partite) “dopo la doppietta di rigore con il Perugia e il graffio sulla pelle laziale in coppa”.

Finalmente, ieri, grazie al suo gol e a quello di Zielinski, il Napoli ha finalmente interrotto anche il digiuno di vittorie in campionato al San Paolo. Una vittoria in casa mancava dal 19 ottobre, contro il Verona.