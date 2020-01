Coppa Italia, Napoli-Perugia 2-0 primo tempo: due rigori di Insigne. Ospina ne para uno

Azzurri padroni. Lorenzo freddo dal dischetto, li ha calciati alla Jorginho. Bene Lozano. Nel finale, rigore per gli umbri e c’è il riscatto del colombiano

Un raggio di sole sul Napoli di Gattuso, anzi due. Gli azzurri hanno concluso in vantaggio per 2-0 il primo tempo contro il Perugia (che gioca in Serie B) negli ottavi di finale di Coppa Italia (gara secca). Due reti su due calci di rigore. Il primo assegnato al 26esimo per fallo su Lozano. Il secondo, dieci minuti dopo, per fallo di mano di Iemmello. Insigne li ha calciati alla Jorginho. Una volta incrociando e la seconda alla sinistra del portiere Fulignati. Nel finale di tempo, rigore anche per il Perugia ma è l’occasione per il riscatto di Ospina che para il tiro di Iemmello.

Gattuso ha riproposto il colombiano in porta e Di Lorenzo centrale, anche perché Luperto è influenzato. Sulle corsie laterale di nuovo Hysaj e Mario Rui. In mediana riposo ad Allan e al suo posto Elmas.

Buona la prova di Lozano che è stato schierato dal primo minuto, sulla destra, con Llorente centrale. Il messicano è stato più volte protagonista. Si è procurato il primo rigore, in precedenza aveva impegnato il portiere Fulignati e aveva subito due falli sospetti in area. Anche successivamente, ha mantenuto una discreta intensità.

Partita ovviamente quasi a senso unico, anche se la prima occasione – in avvio – è stata per la squadra di Serse Cosmi con Iemmello che ha sfiorato il palo con un tiro a giro. Poi, si è giocato a una porta sola. Il Napoli si è affidato a Lozano e a Insigne. Discreta anche la prova di Fabian Ruiz come perno basso di centrocampo. Gli umbri hanno dovuto contenere e si sono difesi come hanno potuto.