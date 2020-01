Bocca: “Gattuso ha parlato al cuore, e Insigne s’è trasformato in un capitano”

L’editorialista di Repubblica: “Probabile che Gattuso si stia mangiando la lingua per aver dichiarato di puntare a riportare il Napoli in Champions. Ora ha fatto inversione di marcia”

“Gattuso ha parlato al cuore e all’orgoglio”, e “Insigne s’è calato nella veste del capitano”. Così Fabrizio Bocca di Repubblica commenta la vittoria del Napoli sulla Lazio.

“Può essere che il Napoli – toccato il fondo col tracollo contro la Fiorentina – abbia trovato forze fresche in Demme e Lobotka che non hanno addosso il veleno e le scorie degli ultimi tempi e ridato consistenza al centrocampo. Più probabilmente stavolta Gattuso è riuscito a parlare al cuore e all’orgoglio dei giocatori, che poi è il suo grande punto di forza. Probabile che si stia mangiando la lingua per aver dichiarato appena chiamato al posto di Ancelotti di puntare a riportare il Napoli in Champions League. Ha preso la strada esattamente all’opposto e forse adesso ha fatto inversione di marcia”.

Secondo Bocca l’altro protagonista di questa “trasformazione” è Lorenzo Insigne, messo al centro del progetto proprio da Gattuso:

“La trasformazione di Insigne, il suo calarsi nella veste del capitano – il video messaggio al bambino in lacrime per le sconfitte del Napoli è stata una promessa fatta indirettamente a tutta la città– hanno sicuramente dato una scossa alla squadra. Che non poteva certo autogiustificarsi ancora per i troppi infortuni e i giocatori fermi. Pur avendo buttato via il campionato, almeno per il momento, il Napoli ha ancora Coppa Italia e Champions League, le occasioni per risorgere non cambieranno”.