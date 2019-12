Valverde: “Il Napoli è una squadra che genera rispetto”

Sul sito del Barcellona, le dichiarazioni dell’allenatore, Ernesto Valverde. Il tecnico ha parlato dell’anno che si sta chiudendo, dei successi della squadra e dei prossimi obiettivi. E anche della Champions League e del sorteggio che ha visto accoppiare la squadra Blaugrana al Napoli.

“Abbiamo raggiunto lo stesso obiettivo che ci siamo sempre posti nella fase a gironi. Potrebbe sembrare facile fare quello che abbiamo fatto, ma non lo è. Il fatto che ci siamo qualificati per il secondo turno con una partita in anticipo è qualcosa che apprezzo davvero molto”.