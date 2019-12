Repubblica: il gol di Allan libera il Napoli dalle sue paure

Il Napoli si era condannato infatti con le sue mani alla ennesima partenza in salita, giocando un primo tempo di irritante bruttezza e facendosi sballottare dal Sassuolo

Il Napoli vince contro il Sassuolo, ma la squadra non dimostra, almeno in partenza di aver trovato la via per uscire dal momento di crisi. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica Napoli, Insigne e compagni sono scesi in campo demotivati, giocando un primo tempo di rara bruttezza

Il Napoli si era condannato infatti con le sue mani alla ennesima partenza in salita, giocando un primo tempo di irritante bruttezza e facendosi sballottare dal Sassuolo. Non pervenuta la squadra di Gattuso, costretto a presentarsi al Mapei Stadium con la difesa rimaneggiata per le assenze di Koulibaly e Maksimovic e Luperto in condizioni precarie. Ma lo sbandamento della squadra è stato generale e nemmeno il ritorno al modulo 4-3-3 ha aiutato all’inizio gli azzurri a ritrovare equilibrio

È servito il gol di Allan a restituire un po’ di solidità alla squadra e soprattutto la convinzione di potercela fare

Ma il gran gol del pareggio di Allan (12’) ha liberato dalle sue paure il Napoli, più forte di una traversa di Callejòn, di una rete annullata dal Var e da tante chance fallite