Repubblica: De Laurentiis aspetta qualche vittoria per togliere le multe

Per ora le multe restano, nessun dietrofront da parte del presidente. Aspetta i risultati sul campo

C’era grane attesa per la cena di Natale e soprattutto per il discorso che avrebbe dovuto fare il presidente De Laurentiis. Soprattutto i calciatori, che speravano in un colpo di spugna che cancellasse le multe. Non è stato così. Il presidente, sebbene abbia avuto parole di elogio e incoraggiamento per tutta la squadra, non ha fatto alcun cenno alle vicende giudiziarie avviate dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso. La distensione c’è e i segnali ci sono tutti, ma prima che il presidente annulli definitivamente le multe, occorrerà che la squadra dia dei segnali, soprattutto vittorie.

Sul punto scrive ancora, oggi, Repubblica Napoli:

“Le multe per ora restano, ma il presidente aspetta qualche vittoria per perdonare l’ammutinamento dello scorso 5 novembre. C’è Gattuso e il Napoli non vede l’ora di voltare pagina, sognando la Grande Bellezza”.