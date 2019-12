Maggio: “De Laurentiis è più imprenditore. Vigorito è come un padre”

Intervista alla Gazzetta dello Sport: “Napoli è una città difficile, ma ti dà tanto. Ho un carattere molto chiuso, mi ha aiutato ad aprirmi”

La Gazzetta dello Sport intervista Christian Maggio, ex calciatore del Napoli oggi in forze al Benevento capolista.

Parla del Benevento, ma anche della sua esperienza a Napoli. E spiega anche qual è, secondo lui, la differenza tra De Laurentiis e il presidente del Benevento, Vigorito.

«Sono agli opposti: De Laurentiis è più imprenditore, il nostro presidente è come un padre che ti dà sempre un consiglio nei momenti più difficili»

Nessun rimpianto per l’esperienza napoletana, dice, anche se nell’ultimo periodo, con Sarri, aveva poco spazio e aveva perso motivazioni.

Dell’esonero di Ancelotti dice:

«Può sembrare strano parlando di un allenatore così importante, ma a volte cambiare può dare la svolta».

Attribuisce all’esperienza napoletana un cambiamento nel suo carattere.

«Napoli è una città difficile, ma ti dà tanto. Ho un carattere molto chiuso, mi ha aiutato ad aprirmi».

Sul suo futuro dice che non ha ancora mai pensato all’ipotesi di tornare a Napoli magari da dirigente. Ma che non ha intenzione, per il momento, di smettere di giocare.

«Ho il contratto in scadenza a giugno, vorrei continuare. Per ora non sento gli anni…»