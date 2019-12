Dialogo tra Montalbano e Catarella sullo smaltire e sui pronomi

Eri talimenta rallintata dalli stravitia alimintara che haviva lassata la purta del su officia apirta e Catarelli non fici il su mutuperia per trasiri ma lo stissa si sintì una butta

Aviva fatto tarda a trasiri in officia: ci stevi una marcialonghe che haviva bloccata Vigati. Ura stevi firmanda carta carta che erino arrimasta atrassata per li Fista. Eri talimenta rallintata dalli stravitia alimintara che haviva lassata la purta del su officia apirta e Catarelli non fici il su mutuperia per trasiri ma lo stissa si sintì una butta.

Muntilbano: “Catarè, commo facista a sbattari sulla stipita de la purta se eri apirta?”.

Catarelli: “Non lo sapi dutturi: forsa sugno ngrassata per le Fista… “.

M: “Dimma na cusa, ma che fussa sta Marcialonghe?”.

C: “Dutturi, non lo sapie, si faci simpra la marcialonghe adduranti le Fista: accussia uni smaltisca chilla che se futtuta in corpore… “.

M: “In corpore sano o in corpore insania?”.

C: “In una delle dua.. “.

M: “Ma quanta chilometra fanna?”.

C: “Ne faciana otta: ma ci sugno multa punta di ristora”.

M: “Andovi ti daciano acque, integratora… “

C: “… zippola, struffola, vinia, cassati, … “.

M: “Insumma mintra fanna la maricalonghe passino per risturanta, pasticciaria… “.

C: “Propriamintula, dutturi”.

M: “Allura che smaltiscana?”.

C: “Chiù che smaltiri, spalmana”.

M: “Commo spalmana?”.

C: “Chilla che si mangiana adduranti la marcialonghe vene spalmata da chilla che si sugno già smaltata”.

M. “Più smalta, chiù surrisa: come addice la pubblicitati dello dintifrigia… “.

C: “Propriamintula, dutturi”.

M: “Catarè, ma che voli addiciri stu ‘proprimintula?”.

C: “Ma pirchia non accapì dutturi?”.

M (sardonica): “No, mi lo vola aspiegari lia?”-

C: “…”.

M: “Catarè, e mo pirchia ti firmasti?”.

C: “Lia mi dissi lia… “.

M (ngiarmata): “E allura?”.

C: “E allura io appinsai che haviva da parlari lia”.

M. “Signura Lia stasira vada cu tu marita… “.

C: “Che faci si mitta a cantari?”.

M: “Doppo le Fista – prima di Pasque; ntra greguriana de Muntilbano – ci stavi SanRemia”.

C: “Allura lia si appripara?”.

M: “E lia che faci?”.

C: “Non lo saccio che faci lia”.

M: “Lia faci chilla che faci lia”.

C: “(…)”.

M: “Ne bisse in lias”.

C: “(…)”.

M: “Ma a tia chesta lia ti mitta in ambassia?”.

C: “Pirchia si lia è lia non pussa esseri macari ia”,

M: “Ia, ia”.

C: “Lia, Lia”.

M: “Che faci: mi faci il rimbomba?”.

C: “Ma ia non vuliva babbiari a lia”.

M: “Ma lia sicundo tibi che fusse?”.

C: “Fusse che è lia: come dutturi”.

M: “Ma pirchia lia è dutturi e ia nonsi?”.

C: “Pirchia lia signa di rispetta fussi, mintra ia è signa che sugno ia”.

M. “Quinni tibi non poti essere lia pirchì tibi non sia de rispetta?”.

C: “Pirchia ci stavina du palabras per diciri il rispetta; pè mia è ia; per lia è lia”.

M: “Signura Lia… “.

C: “Canta ancura dutturi?”.

M: “Ma parli a mia o a lia?”.

C: ”(…)”.