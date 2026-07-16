L’Inter perde Khalaili ma ora vuole Spence, che costa almeno 10 milioni in più (35 milioni)

La Gazzetta scrive che l'esterno inglese del Tottenham ha aperto a un ritorno in Serie A (aveva giocato nel Genoa) e che sono in corso dialoghi con i nerazzurri.

Dopo aver ceduto Dumfries al Real Madrid e aver perso Khalaili per il supplemento di visite mediche richieste dal Coni, l’Inter è piombata su Djed Spence del Tottenham, che ieri ha giocato la semifinale dei Mondiali contro l’Argentina. Spence ha già giocato in Italia, al Genoa, nella stagione 2023-24.

Inter su Spence, la richiesta del Tottenham è di almeno 35 milioni

L’inglese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è entrato nella lista di Ausilio e Marotta solo quando è definitivamente tramontata l’operazione Khalaili. Ora è diventato la nuova priorità nerazzurra. Lui avrebbe già dato la sua disponibilità a un ritorno in Serie A, dove col Genoa aveva disputato 16 presenze.

Il Tottenham lo valuta non meno di 35 milioni, ma la cifra non spaventa l’Inter e sarebbero già iniziati i dialoghi con gli Spurs.