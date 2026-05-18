Nusa nel mirino di Manna per aumentare l’imprevedibilità e la produzione offensiva (Fussballdaten)

L'esterno era già stato cercato dal Napoli l'estate scorsa, dopo aver sconquassato l'Italia di Spalletti con la Norvegia. Il prezzo resta elevato (50 milioni), sulle sue tracce ci sono anche club inglesi come Newcastle, Tottenham, Arsenal

Il Napoli segue Antonio Nusa praticamente da quando il norvegese era esploso tra Brugge e primi mesi al Lipsia. Non è dunque un nome nuovo dentro i radar azzurri. Ma oggi la situazione è inevitabilmente più complessa rispetto a qualche mese fa. Perché il club di De Laurentiis si trova in una fase di transizione tecnica ancora tutta da decifrare: il futuro di Antonio Conte resta incerto, la sensazione è che il rapporto possa essere arrivato a un bivio e, di conseguenza, anche le strategie di mercato potrebbero cambiare profondamente. Intanto però il Napoli in quel ruolo ha già Alisson che è costato molto meno e difficilmente l’anno prossimo inizierà dalla panchina.

A rilanciare la pista del norvegese nelle ultime ore è stato il giornalista turco Ekrem Konur, ripreso anche dal portale tedesco Fussballdaten. Una situazione che al momento non viene raccontata in Germania come una trattativa avanzata, ma che conferma comunque come il profilo del norvegese continui a essere monitorato con attenzione anche in Serie A (c’è pure l’Inter ndr).

Nusa nel mirino di Napoli e Inter, ma il costo è molto elevato

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, rilanciato anche dal portale tedesco Fussballdaten, Antonio Nusa sarebbe finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche il Napoli. Il talento norvegese del Lipsia, considerato uno dei profili offensivi più promettenti della Bundesliga, starebbe attirando soprattutto l’attenzione della Premier League, ma anche Inter e Napoli avrebbero iniziato a monitorare la situazione. Nonostante abbia soltanto 21 anni, Nusa viene già descritto come uno dei “nuovi diamanti” del calcio norvegese. Dopo essersi messo in mostra al Club Brugge, il norvegese ha ulteriormente aumentato il proprio valore di mercato da quando si è trasferito al Lipsia per 21 milioni di euro.

Secondo Fussballdaten, durante la stagione 2025/26 il giovane esterno avrebbe impressionato gli osservatori soprattutto per la capacità di incidere nelle situazioni ad alta pressione, grazie agli assist, alla qualità tecnica negli spazi stretti e alla continuità di rendimento mostrata in Bundesliga. Le squadre inglesi, però, sarebbero nettamente avanti. Newcastle, Tottenham e Arsenal starebbero seguendo molto attentamente il giocatore, con il club londinese particolarmente colpito dalla sua disciplina tattica e dalla sua versatilità offensiva.

Anche Inter e Napoli, però, resterebbero in corsa. Il club nerazzurro vedrebbe nel norvegese un tassello importante per il futuro del reparto offensivo, mentre il Napoli lo avrebbe inserito tra i nomi graditi per aumentare creatività e imprevedibilità sulle fasce. Secondo il portale tedesco, i club italiani proverebbero a giocarsi le proprie carte soprattutto sul progetto tecnico e sulla possibilità di garantire centralità al giocatore, nel tentativo di compensare la minore forza economica rispetto alla Premier League.

Nusa ha un contratto fino al 2029 e non esiste alcuna clausola rescissoria. Il club tedesco, fedele alla filosofia Red Bull non avrebbe fretta di cedere il giocatore ma sarebbe disposto ad ascoltare offerte molto elevate. La valutazione oscillerebbe tra i 50 e i 55 milioni di euro.