Guardiola scherza su Psg-Bayern 5-4: “Partita disastrosa, allenatori poco capaci e giocatori scarsi”

Mentre il mondo del calcio guardava Psg-Bayern Monaco 5-4, la semifinale di Champions League con più gol nella storia della competizione, Pep Guardiola era a Edgeley Park, casa dello Stockport County, a vedere una partita di League One contro il Port Vale. Terza divisione inglese. Finita 2-1 per il Port Vale.

In conferenza stampa un giornalista gli ha chiesto perché non avesse guardato la semifinale. Guardiola ha risposto con il suo solito umorismo: “Il giorno prima ho controllato il calendario, ho visto PSG-Bayern e ho pensato: che partita disastrosa. Gli allenatori non sono bravi, Luis, Vinny… Giocatori davvero scarsi. Io amo il calcio inglese, quindi ho scelto Stockport”.

Perché Guardiola era a Stockport e non davanti alla tv?

L’ironia di Guardiola nasconde un dettaglio che la rende ancora più gustosa: conosce bene entrambi gli allenatori in campo a Parigi. Vincent Kompany è stato il suo capitano al Manchester City, l’uomo che ha alzato la Premier League sotto la sua guida. Luis Enrique ha guidato le giovanili del Barcellona negli anni in cui Guardiola allenava la prima squadra. “Allenatori poco capaci“, appunto.

Stockport si trova nella Greater Manchester, a pochi minuti dalla casa di Guardiola. In una settimana libera dopo la qualificazione alla finale di FA Cup, il tecnico catalano ha scelto di passare la serata al campo. Chi lo conosce non si è stupito: Guardiola ha sempre detto di amare il calcio inglese in tutte le sue forme, non solo quello della Premier League.

Cosa hanno detto Luis Enrique e Kompany dopo PSG-Bayern?

Mentre Guardiola scherzava, i due “allenatori poco capaci” avevano vissuto una serata di tutt’altro tenore. Luis Enrique, a fine partita, ha definito Psg-Bayern “la miglior partita in cui sia mai stato coinvolto come allenatore”. Poi ha incrociato Kompany nella zona mista e gli ha chiesto ridendo: “Eri lassù in tribuna! Ti è piaciuta?”

Kompany, squalificato e costretto a seguire la partita dalla tribuna del Parco dei Principi, non ha condiviso l’entusiasmo: “Non mi è piaciuta per niente. Non riesco a prendere decisioni a 80 metri di distanza. Se non succede mai più, sarò soddisfatto”. Ha definito la serata “una tortura”, ma ha aggiunto: “Ci giochiamo tutto in casa”.

Nove gol, due allenatori che si prendono in giro nel tunnel e un terzo che guarda la League One. Il calcio, ogni tanto, sa essere leggero anche nelle sere più importanti.