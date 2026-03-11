Manfredi su Sal Da Vinci testimonial referendario: “Non confondiamo l’arte con la politica, pensiamo all’amore”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della cerimonia di conferimento della Medaglia della Città di Napoli al cantante Sal Da Vinci, oggi presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

“Oggi si festeggia un grande artista che ha avuto un riconoscimento così importante come vincere il Festival di Sanremo e anche porta, diciamo, un momento di grande gioia a Napoli e c’è un grande sostegno popolare. Poi Sal è veramente un’espressione artistica della città. Il successo degli artisti napoletani è, diciamo, un po’ la forza della città e della sua capacità artistica di rigenerarsi sempre. A Sanremo ha vinto una canzone, diciamo, più classica, popolare, però poi ci sono tanti giovani di talento che portano avanti la nuova espressione musicale della città, anche loro con grande successo. Questa è la forza di Napoli, avere una cultura plurale che risponde ai grandi cambiamenti anche della società di oggi”.

Un festival della musica napoletana? “Io credo che Napoli è un’espressione in un mondo globale, quindi fare un festival autonomo non è la cosa giusta. Noi dobbiamo, insomma, guardare agli scenari nazionali e internazionali”

Stadio Maradona? “Stiamo lavorando come sempre.

La canzone di Sal Da Vinco per il referendum? “Pensiamo all’amore. Non bisogna mai confondere quella che è l’espressione artistica e l’espressione musicale che è un’espressione libera con quella che è poi il posizionamento politico. Sono cose completamente diverse che non vanno messe insieme.

Di tenevamo molto a a festeggiare questa vittoria, come abbiamo fatto con Geolier quando è stato secondo immeritatamente dal nostro punto di vista, perché ogni artista che va a Sanremo o che ha un grande successo a livello nazionale o internazionale e porta con sé un pezzo della città e quindi noi dobbiamo questo riconoscimento e anche un ringraziamento da parte di tutta la città a questi nostri grandi artisti.

Lo possiamo dire che quest’anno abbiamo vinto lo scudetto della musica”.