L’idea di mercato del Napoli determinerà l’esistenza della sintonia tra Conte e De Laurentiis (Corsport)

Ci sarà identità di vedute tra Conte e De Laurentiis? Molto dipenderà dal prossimo mercato, scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Ecco questa è la situazione del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport. “Mai dimenticare il presupposto di base: il Napoli si autofinanzia, De Laurentiis è uno dei pochi baluardi di un’imprenditoria non alimentata da fondi, petrodollari, sterline o dollari americani e per continuare ad avere ambizioni e grandi giocatori non può fare a meno degli introiti Champions. Tra l’altro, non ha ancora un centro sportivo e soprattutto uno stadio di proprietà, quest’ultimo enorme handicap per la crescita economico-finanziaria del club”.

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Conte è un allenatore vincente e non solo, un allenatore con una mentalità aggressiva che riesce a trasmetterla ai suoi giocatori, ma non basterà parlare solo di questo e mettere sul piatto le due stagioni disputate per capire quale sarà il futuro tra il Napoli e il tencico. Molto si giocherà sul mercato, come scrive il Corsport

“Dopo un ricchissimo mercato 2025, Il Napoli punterà sui giovani e su acquisti mirati. Questo sembra un pilastro del nuovo progetto: con 28 anni di media è la rosa più esperta in Serie A per giocatori impiegati, e i soli under 25 sono Gilmour e Gutierrez con 24 anni, Hojlund, Alisson e Vergara con 23 e Giovane con 22. Da decifrare il futuro di Lukaku, 33 anni a maggio, Juan Jesus, 35 a giugno, Anguissa, in scadenza 2027, e soprattutto di Lucca e Lang, 70 milioni in due di investimento estivo ma ceduti in prestito per volontà di Conte a gennaio. Saranno riscattati Hojlund e Alisson. La squadra, al netto degli infortuni, è ancora molto forte e solida: nel mirino un terzino destro, un centrocampista, un esterno offensivo, magari un difensore, ma dipenderà da chi parte e chi resta. Tutti argomenti da affrontare durante l’incontro tra Adl, Conte e Manna che determinerà l’esistenza della sintonia citata dal tecnico: l’idea è che andrà in scena a Champions acquisita. Prima della fine del campionato”.