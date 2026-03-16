La Serie A al passo con l’Europa almeno nel tempo effettivo di gioco: è salito, gli arbitri spezzettano meno i match

Si è notato che negli ultimi match della Serie A si sta giocando di più rispetto all’inizio di stagione; gli arbitri, infatti, stanno lasciando correre maggiormente il gioco.

Gli arbitri spezzettano meno il gioco, il tempo effettivo dei match sale in Serie A

Il Messaggero scrive:

Per migliorare la qualità del calcio italiano con l’obiettivo di renderlo più fruibile, i direttori di gara hanno cominciato a spezzettare meno le partite, giurando guerra ai simulatori. I risultati si sono cominciati a vedere. Nel girone d’andata il tempo medio effettivo di gioco era di 52/53 minuti, da una decina di giornate è salito di media a 55 minuti, toccando picchi di 58 minuti. Addirittura, nel derby di Milano 63 minuti. Gianluca Rocchi non vorrebbe che in un match di un’ora e mezza più recupero si perda la metà del tempo tra revisioni, infortuni, rinvii, rimesse, calci da fermo. Almeno in questo, l’Italia sta riuscendo a tenersi al passo con l’Europa.