Il Napoli in corsa con Inter, Milan e Juventus per Calafiori, ma l’Arsenal non vuole privarsene

TeamTalk però precisa che "l'Arsenal non ha alcuna intenzione di cedere Riccardo Calafiori perché lo ritiene un giocatore importante per il club"

La scorsa estate il Napoli ha speso circa 150 milioni. È più corretto dire investito perché ad esempio Hojlund sarà effettivamente riscattato solo a giugno. 150 milioni spesi nel complesso male, si può dire. Lucca e Lang sono andati via dopo pochi mesi. Beukema è rimasto un punto interrogativo. L’estate precedente, il Napoli – tra McTominay, Lukaku, Buongiorno, Neres, Gilmour – spese una somma di poco inferiore: 140 milioni. Quelli spesi decisamente meglio.

Nel mercato invernale invece il club azzurro non ha potuto effettuare manovre, anche se ne avrebbe avuto necessità visti gli infortuni, a causa del blocco sul mercato. Adesso sta invece per aprirsi quello estivo che non potrà però raggiungere le stesse cifre della scorsa estate.

Uno dei nomi che dall’Inghilterra sono stati accostati al Napoli è quello di Riccardo Calafiori, vecchia conoscenza della Serie A, oggi difensore dell’Arsenal. TeamTalk però precisa che “l‘Arsenal non ha alcuna intenzione di cedere Riccardo Calafiori quest’estate, nonostante il crescente interesse da parte di club italiani.

Il nazionale italiano è approdato all’Arsenal nel 2024, quando i Gunners hanno superato la concorrenza di numerosi club rivali per assicurarsi le sue prestazioni in un accordo che potrebbe valere più di 40 milioni di sterline. Nonostante alcuni infortuni durante la sua permanenza a nord di Londra, il ventitreenne è riuscito a collezionare quasi 60 presenze con la maglia del club e rimane un elemento prezioso della squadra.

L’ex Bologna piace anche ad Inter, Milan e Juventus. La posizione dell’Arsenal, però, è chiara: i Gunners non vorrebbero privarsi di lui. Come riportato dai colleghi inglesi, una fonte interna al club inglese avrebbe addirittura detto che Calafiori “è un giocatore importante per il club e ha avuto un ruolo fondamentale nel portarlo dove si trova ora. È un giocatore di spicco”.