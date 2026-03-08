Giacchetta (ds Cremonese): “Il rigore era evidente a tutti. A volte si rivedono azioni per questioni di millimetri, oggi invece il Var non è intervenuto”

Il problema degli errori arbitrali ai danni delle cosiddette piccole è che fanno meno rumore e, per colpa di una cassa di risonanza fondamentalmente ridotta, tendono ad andare prima nel dimenticatoio. A scuotere il pomeriggio, ci ha pensato Simone Giacchetta, ds della Cremonese, che a Dazn ha contestato la mancata revisione al Var per un rigore non assegnato ai grigiorossi proprio al termine del match (perso per 2 a 1) contro il Lecce.

Le parole di Giacchetta

“Non sono qui per commentare la partita dal punto di vista tattico; il mio compito è chiarire e difendere la posizione della società riguardo al rigore non concesso, che è stato decisivo per l’esito finale della gara.

Ogni episodio può essere determinante. È già la seconda volta che mi trovo costretto a intervenire: era successo a Torino con il fallo di mano di Simeone, e questo è il secondo caso. In quell’occasione, come in questa, non è stato nemmeno chiamato il Var.

Al 95° minuto il rigore è sembrato evidente a tutti: Sanabria viene toccato sul piede destro davanti alla porta. È una situazione altamente penalizzante e non si può dire che l’arbitro non abbia visto a causa della confusione in area.

Noi contestiamo soprattutto il mancato intervento del Var. A volte si va a rivedere azioni per questioni di millimetri, mentre in casi come questo almeno un controllo sarebbe stato necessario. Ci sentiamo danneggiati e anche mancati di rispetto.”

Sull’arbitro

Sozza non ha detto nulla; nel finale c’è stata molta confusione e abbiamo avuto la sensazione di essere stati privati di una decisione corretta nella valutazione di un episodio che avrebbe dovuto essere segnalato dal Var.

Per noi era rigore già in partenza. Dispiace perché partite come queste lasciano ferite, e la situazione ha portato anche a un’espulsione a gara ormai terminata. Probabilmente tutto questo non sarebbe successo se il Var fosse intervenuto.