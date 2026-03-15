A Sky Sport: "Sono sicuramente situazioni anche molto cercate, un po' troppo, però questo è diventato il calcio, lo sappiamo, no?"

Gasperini e la simulazione del Como sull’espulsione di Wesley: “Non è la prima vota per loro, sono situazioni cercate”

La pagina Facebook “Ne parlamo ar clab” riporta le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma a Como per 2-1. La Roma è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Wesley. Un’espulsione che effettivamente non sembra esserci. Gasperini – che nel finale ha rifiutato la stretta di mano a Fabregas – dice che il Como non è nuovo a determinate situazioni, ossia alle simulazioni.

“Preferisco sorvolare su Wesley, fatela pure vedere l’immagine. Sono tre situazioni… Fate vedere anche quella su Malen. Su Wesley non c’è niente. Ci sono anche altre immagini e si vede che Wesley non entra neanche, si sposta addirittura. In dieci contro undici cambia la partita, sicuramente. Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni. Sono sicuramente situazioni anche molto cercate, un po’ troppo, però questo è diventato il calcio, lo sappiamo, no? Lo abbiamo già detto, non è il caso di entrare nel merito. Oggi non entro nel merito, ne ho parlato in altri momenti. Abbiamo pagato la fatica dell’Europa League. Loro mettono dalla panchina gente fresca di valore in attacco e noi subiamo”