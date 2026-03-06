Elmas: “È stato un periodo difficile perché quando non segni è difficile”

A Dazn: "tutti sanno che sono trequartista. Sto cercando di fare il massimo e sto cercando di capire cosa vuole lui e cosa serve alla squadra. Posso giocare anche difensore"

Sant’Elmas, come lo ha soprannominato Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Torino

Avevamo previsto il tuo ritorno al gol

“Era importante per me. È stato un periodo difficile perché quando non segni è difficile. Però sono sempre pronto e do tutto il mio massimo”.

Una stagione soddisfacente?

“Certo, abbiamo vinto Supercoppa, ma è già passato e stiamo lavorando per il futuro. Oggi è stato importante per fare un percorso per le partite che mancano. Dobbiamo raggiungere la Champions e speriamo di mantenere il gruppo compatto”

Conte ha detto che tu capisci il calcio, ti senti più centrocampista o uomo d’attacco?

“In verità mi sento come centrocampista perché sto giocando così, però tutti sanno che sono trequartista. Sto cercando di fare il massimo e sto cercando di capire cosa vuole lui e cosa serve alla squadra. Posso giocare anche difensore”