Di Francesco: “Ci vuole coraggio, forza di saper controbattere contro una squadra importante come il Napoli”

A Danz: "Il Napoli è determinato, Conte ha recuperato giocatori importanti e ha una panchina che può fare la differenza"

L’allenatore del Lecce, Euasebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il Napoli al Maradona

Napoli-Lecce, Di Francesco a Dazn

“Di fronte abbiamo una squadra ben guidata che sa quello che vuole. Il Napoli è determinato, Conte ha recuperato giocatori importanti e ha una panchina che può fare la differenza. Ci vuole coraggio, forza di saper controbattere contro una squadra importante. Ci auguriamo di poter far girare la partita dalla nostra parte, sapendo che ovviamente sarà il Napoli a far la gara”

Salvezza? “Pensiamo step by step. Pensiamo a questa e poi valuteremo il resto. Conosciamo le difficoltà della gara, non basta l’ordinario ma bisogna fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo partire sempre con questo pensiero, poi possiamo essere smentiti. I ragazzi devono credere in quello che fanno sapendo il valore dell’avversario e avendo rispetto per l’avversario. Ngom rispetto a Gandelman è più un mediano. Lui ha un problemino al ginocchio, lo stiamo gestendo. Ngom è giovane, ha qualità per stare dentro questo gruppo, è bravo a gestire palloni in mezzo al campo rispetto all’aggressività del Napoli. Gallo ieri mi ha fatto capire che era tutto a posto, ho cercato di dare continuità alla linea difensiva”.