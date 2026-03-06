Addio a Pasquale Fiore storico secondo portiere del Napoli

Dopo una lunga malattia, si è spento Pasquale Fiore storico secondo portiere del Napoli negli anni dal 1977 al 1984. Aveva 72 anni. Era di Napoli, di Agnano. Col Napoli vinse il Torneo di Viareggio nel 1975. A Napoli è stato a lungo secondo di Luciano Castellini. Ha collezionato sette presenze in sette stagioni. Era un volto noto ai tifosi del Napoli di un tempo, anche per i suoi baffoni. Una presenza discreta e di peso nello spogliatoio del Napoli, pur giocando poco.