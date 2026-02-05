Vergara guadagna 400mila euro l’anno, ancora per poco

Di Vergara scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Vergara è quel ragazzino (?) che a luglio scorso ha rinnovato fino al 2030, perché forse era scritto persino sulla luna che lui, e fino a prova contraria, avrebbe gradito starsene a casa sua, un salto in auto da Frattaminore al Paradiso: però sono trascorsi ormai sette mesi e – soprattutto – quattro giorni e tra un po’, senza neanche dirselo, Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, il manager del calciatore, troveranno il modo per darsi un appuntamento e procedere con il ritocchino verso l’alto, che vuol dire adeguare l’ingaggio da 400 mila euro e rinnovare almeno sino al 2031. AV. Antonio Vergara o anche ad Alta Velocità.

Vergara è (improvvisamente) un ponte lanciato sul futuro, una iniezione di coraggio e di amabilissima sfrontatezza, la rappresentazione scenica del coraggio senza limiti di chi ha scelto di restare, per starsene ad imparare tra De Bruyne ed Anguissa, tra McTominay e Lobotka, per diventare un centrocampista migliore, lasciandosi alle spalle e senza rimpianti le offerte seducenti della sana e rispettabile provincia.

