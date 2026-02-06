Torna Rrahmani, giocherà con Juan Jesus e Buongiorno

Domani si gioca: Genoa-Napoli, opre 18. Conte recupera Rrahmani e anche Milinkovic Savic che però andrà in panchina. Non ancora Politano.

Scrive Repubblica Napoli:

L’allenatore (non ci sarà la conferenza stampa di vigilia, ormai è diventata un’abitudine) deciderà oggi la formazione nel corso dell’ultimo allenamento, ma non dovrebbe cambiare molto rispetto alla Fiorentina. La novità è il rientro di Rrahmani: il leader del reparto arretrato ha smaltito l’infortunio. Giocherà sul centrodestra con Buongiorno e Juan Jesus in una difesa che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. Conte ritroverà quasi certamente pure Milinkovic-Savic (ma a Marassi dovrebbe giocare ancora Meret) e Mazzocchi che oggi proverà a strappare la convocazione. Ancora in dubbio Politano: non è escluso che rientri direttamente in Coppa Italia col Como senza affrettare i tempi.