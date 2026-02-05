Rrahmani è pronto per Genova, può giocare dal primo minuto
Il Corsport. Superato il risentimento al gluteo destro. Ieri è andato bene il test col Giugliano. Da stabilire dove giocherà nella difesa a tre
È il primo rientro quello del difensore kosovaro che si sistemerà nella difesa a tre del Napoli, deciderà ovviamente Conte se al centro o a destra.
Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
La vera notizia dell’allenamento congiunto che ieri il Napoli ha svolto al centro sportivo di Castel Volturno con il Giugliano è il ritorno in campo di Rrahmani. Un assaggio (importante) in vista del piatto forte in programma sabato a Marassi contro il Genoa, alle 18.
Rrahmani, insomma, si avvia a riprendere il posto da titolare abbandonato giocoforza nella parte finale della partita contro il Sassuolo: un risentimento al gluteo destro che gli ha impedito di giocare contro Juventus e Fiorentina in campionato, Copenaghen e Chelsea in Europa.
Se anche oggi le risposte in campo saranno soddisfacenti è verosimile immaginare che partirà dal primo minuto nel tris di centrali. E così non resta che capire in quale posizione Conte deciderà di schierarlo: se da centrale o se da terzo di destra al posto dell’infortunato Di Lorenzo, soprattutto in considerazione della scelta compiuta sabato scorso all’uscita del capitano: un trio centrale tutto mancino, con Juan Jesus dirottato da sinistra a destra.