Rrahmani è pronto per Genova, può giocare dal primo minuto

È il primo rientro quello del difensore kosovaro che si sistemerà nella difesa a tre del Napoli, deciderà ovviamente Conte se al centro o a destra.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La vera noti­zia dell’alle­na­mento con­giunto che ieri il Napoli ha svolto al cen­tro spor­tivo di Castel Vol­turno con il Giu­gliano è il ritorno in campo di Rrah­mani. Un assag­gio (impor­tante) in vista del piatto forte in pro­gramma sabato a Marassi con­tro il Genoa, alle 18.

Rrah­mani, insomma, si avvia a ripren­dere il posto da tito­lare abban­do­nato gio­co­forza nella parte finale della par­tita con­tro il Sas­suolo: un risen­ti­mento al glu­teo destro che gli ha impe­dito di gio­care con­tro Juven­tus e Fio­ren­tina in cam­pio­nato, Cope­na­ghen e Chel­sea in Europa.

Se anche oggi le rispo­ste in campo saranno sod­di­sfa­centi è vero­si­mile imma­gi­nare che par­tirà dal primo minuto nel tris di cen­trali. E così non resta che capire in quale posi­zione Conte deci­derà di schie­rarlo: se da cen­trale o se da terzo di destra al posto dell’infor­tu­nato Di Lorenzo, soprat­tutto in con­si­de­ra­zione della scelta com­piuta sabato scorso all’uscita del capi­tano: un trio cen­trale tutto man­cino, con Juan Jesus dirot­tato da sini­stra a destra.