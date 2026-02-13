Schira sulle scelte discutibili di Manna: “Lucca è durato come un gatto in tangenziale”

Su Youtube: "Alisson Santos a gennaio deve ambientarsi, era meglio prendere un altro giocatore già pronto. Giovane è stato strapagato, dopo essere stato preso a zero dal Verona non puoi pagarlo 20 milioni sei mesi dopo"

Vergara è il calciatore al centro del dibattito a Napoli. Giovane, ma di indubbio talento sta brillando nell’emergenza della squadra. Nicolò Schira, giornalista, ha parlato delle scelte di mercato del ds del Napoli Giovanni Manna sul suo canale Youtube. Alcune geniali, come il giovane Antonio, altre più discutibili, come Lucca

“Gattuso oggi sarà a Napoli per incontrare i giocatori del Napoli convocabili per i playoff. Ci sarà anche Vergara che sarà convocato insieme a Bartesaghi. Da metà gennaio è titolare fisso in casa Napoli. Manna ha sempre creduto tanto in Vergara, già questa estate è stato tra i fautori affinché Vergara restasse in rosa. Manna ci ha sempre visto lungo sui giovani, ha una predisposizione sui giovani. Un po’ meno Conte, che senza ecatombe di infortuni non avrebbe fatto giocare Vergara.

Mi sono state attribuite delle dichiarazioni che non avevo proferito. Non ho mai parlato di Giovanni Sartori al posto di Manna, Sartori sta bene al Bologna e tantomeno il Napoli non è interessato a Sartori.

Il Napoli ha un DS che è Manna e ha altri 3 anni di contratto. Si può discutere su alcune sue scelte non molto brillanti, forse sì. Beukema e Lucca 65 milioni in due non sono due giocatori da top club. Infatti Lucca è durato come un gatto in tangenziale, Beukema è diventato il 5° centrale sopravanzato da chiunque. Questo è il segnale che quando peschi dal Bologna o dall’Udinese non sempre ti va bene.

Anche le scelte di mercato di gennaio sono discutibili. Alisson Santos a gennaio deve ambientarsi, era meglio prendere un altro giocatore già pronto. Giovane è stato strapagato, dopo essere stato preso a zero dal Verona non puoi pagarlo 20 milioni sei mesi dopo”