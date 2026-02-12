Vergara, Gattuso ci sta pensando: si gioca un posto in Nazionale al Mondiale (se l’Italia si qualifica)

Vergara al Mondiale? Si può fare. Sempre che l’Italia si qualifichi e Antonio così a giocare come sta facendo.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Fabio Licari:

Tra coloro che stanno studiando l’ultima sensazione del campionato, inevitabilmente, c’è Rino Gattuso. Nei playoff di fine marzo il ct ha inmente di rivolgersi ai duri, perché il gioco si farà durissimo e serviranno esperienza e sangue ghiacciato, quindi astenersi giovani di belle speranze sull’onda di una partita riuscita. Ma sarebbe autolesionismo puro far finta che Vergara non possa essere nella lista. Al contrario: il ct ci sta pensando, eccome.

La cosa divertente è che, per Gattuso, il “nuovo” Vergara non è sorprendente come per altri osservatori. Il ct lo conosce dai tempi delNapoli,

quando lui era l’allenatore e il ragazzo di Frattaminore viaggiava nelle giovanili. Divertente e naif, classe e un po’ di sbuffi e polemichette, specialmente con gli arbitri, vizietto non del tutto cancellato. Il guaglione però è cresciuto.Una volta dentro, Conte non è stato sfiorato dall’idea di toglierlo: nell’ultima mezz’ora contro il Verona il classe 2003 aveva esibito più iniziativa e lucidità di tanti colleghi esperti. Da allora è un intoccabile. Siamo al terzo gol di fila, le giocate sempre poco codificabili.

Leggi anche: Elmas: “Vergara? In Italia dopo 2-3 partite ci si esalta, io gli dico sempre che deve andarci piano”