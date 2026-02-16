Gilmour è rientrato bene, protagonista nell'azione del 2-2. Lukaku sta crescendo e De Bruyne è atteso a Napoli nel fine settimana

Rrahmani, sarebbe il quarto stop muscolare per lui in stagione. Per McTominay c’è fiducia (Sky)

Ecco cosa dice a Sky Sport Francesco Modugno a proposito del Napoli.

“Rrahmani, la sensazione è di un problema muscolare, sarebbe il quarto in questa stagione per il calciatore. A confermare una criticità e anche una stagione maledetta dal punto di vista degli infortuni. Però ci sono anche notizie di segno positivo. Qualcuno comincia a recuperare, ieri è rientrato Gilmour. Inizialmente la sua sembrava una convocazione giusto per fargli respirare il clima partita, poi però Conte lo ha rimesso subito in campo. E lui si è subito fatto sentire, sull’azione del gol del 2-2 di Alisson Santos è stato Gilmour a rubare palla e a verticalizzare subito per Hojlund.

C’è fiducia per McTominay, fiducia di ritrovarlo in campo domenica a Bergamo (ore 15). I calciatori, si sa, sono abbastanza medici di sé stessi, è opportuno che McTominay si senta sicuro prima di dare la disponibilità. Sta crescendo la condizione di Lukaku, nei prossimi giorni a Napoli è atteso De Bruyne. Anche se dovesse arrivare la conferma dell’infortunio di Rrahmani, Conte ha sempre trovato soluzioni nuove nell’emergenza, adesso inizia anche a ritrovare qualche uomo”.

