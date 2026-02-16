De Bruyne tornerà a Napoli nel fine settimana per proseguire la riabilitazione
Lo ha annunciato Radio Kiss Kiss Napoli. L'ultima presenza del belga è stata lo scorso 25 ottobre contro l'Inter.
Kevin De Bruyne è assente dal campo dal match contro l’Inter al Maradona dello scorso 25 ottobre per un infortunio al flessore della coscia destra, di cui ha subito anche un intervento chirurgico.
Il centrocampista ex City, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, tornerà a Napoli questo fine settimana per continuare la riabilitazione.
+++ #DeBruyne torna a Napoli nel fine settimana. Il calciatore azzurro proseguirà la riabilitazione in città +++
— Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) February 16, 2026