Roma, a Napoli Gasperini punta su Malen e Dybala. Ballottaggio Pellegrini-Zaragoza

Il Messaggero fa il punto sugli infortunati della Roma, Gasperini a Napoli potrebbe ritrovare la coppia d’attacco Malen-Dybala.

Scrive il quotidiano romano:

Joya ritrovata per Dybala che si è messo alle spalle l’infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori con Panathinaikos, Udinese e Cagliari. È tornato a disposizione di Gasperini, ci sarà contro il Napoli e punta ad una maglia da titolare. (…) L’idea di Gasperini per la sfida di domenica è quella di ricomporre di nuovo la coppia con Malen, anche per concedere un turno di riposo a Soulé che è ancora alle prese con la pubalgia e si è allenato a parte. L’altro ballottaggio sulla trequarti è tra Zaragoza e Pellegrini, dubbi che Gasp scioglierà nei prossimi giorni. Ancora presto per le decisioni finali. Rimandato il ritorno in gruppo per Hermoso che però punta alla convocazione. Il dolore al piede sinistro è diminuito, ma il ballottaggio con Ghilardi è aperto. Chi ci sarà sicuramente è Vaz che ha già smaltito la lesione di primo grado al soleo, ieri si è allenato parzialmente in gruppo e oggi proverà a svolgere l’intero allenamento con il resto dei compagni. Ai box ancora El Shaarawy, Ferguson e Koné oltre al lungodegente Dovbyk che tornerà tra marzo e aprile.