Ravezzani su padre Chivu: “Dopo le sue encomiabili parole, il dio del calcio l’ha messo alla prova. Ha fallito”

L'ipocrisia del rumeno indigna l'Italia intera. I tweet si sprecano. Il tenore è questo: "Chivu è semplicemente imbarazzante più di La Penna e più di Bastoni."

Più deludente dell’atteggiamento di Bastoni, per la sua palese simulazione che ha portato al secondo giallo con conseguente espulsione di Kalulu, ci sono le parole di Chivu che, dopo il bel sermone sul fatto che avrebbe voluto sentire un allenatore ammettere di essere stato favorito dall’arbitro, ha puntualmente smentito se stesso affermando che quella seconda ammonizione fosse giusta.

Tale atteggiamento ha unito praticamente tutta Italia (tolti ovviamente gli interisti). Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato con sdegno queste parole e con lui tanti altri giornalisti e semplici tifosi.

Le reazioni alle parole di Chivu

Scrive Ravezzani su X:

“Dopo l’encomiabile frase di Chivu: Mi piacerebbe ci fosse un allenatore che ammette di essere stato favorito dall’arbitro, il Dio del calcio lo ha messo subito alla prova. E Chivu ha fallito”

E ancora Paolo Paganini, giornalista Rai:

“Il giorno dopo Inter-Juventus una considerazione al volo: ripeto il var o interviene sempre o chiudetelo. E nel caso il protocollo andrebbe modificato ora. L’esultanza di Bastoni e le dichiarazioni di Chivu post gara si commentano (male) da sole. Tanta roba”

L’opinionista Luca Gramellini rincara:

“Caro Chivu pochi giorni fa avevi fatto il moralista sostenendo che da allenatore non avresti avuto problemi ad ammettere un errore a favore nel caso si fosse verificato: ecco il tempo è galantuomo e stasera avevi l’occasione giusta. Invece hai difeso Bastoni incolpando Kalulu”

Anche il profeta Hernanes, negli studi di Dazn:

“Chivu avrebbe potuto dire che l’espulsione di Kalulu era un errore, invece ha invertito la situazione nelle dichiarazioni post partita…”

Lo sdegno continua

Su X ovviamente sono migliaia i commenti e citarli tutti sarebbe impossibile.

Scrive Vito Oreggia, direttore della Green Economy Agency:

Chivu è semplicemente imbarazzante più di La Penna e più di Bastoni.

Il tenore è questo. Chivu dovrebbe prendere atto che fare il prete col calcio c’entra poco. L’ipocrisia non la tollera nessuno.