Quando torna Kevin De Bruyne? In Belgio fanno il tifo per i primi di aprile: pensano al Mondiale

La previsione del medico Canonico è tra febbraio e marzo. Forse troppo ottimistica. Poi deve essere reintegrato nel gruppo e pensare a fare qualche minuto in partita. (Le Derniere Heure)

Quando torna Kevin De Bruyne? Probabilmente ad aprile, in tempo per completare il campionato con il Napoli e cominciare la preparazione mondiale con il Belgio. Se lo augura La Derniere Heure che ha dedicato all’attaccante belga un articolo che fa il punto sulla delicata situazione di De Bruyne

“Lo si è visto con le stampelle a Sclessin, quando il Belgio ha battuto il Liechtenstein lo scorso novembre. Poi lo si è visto tutto sorridente a Middelkerke, alla cerimonia del Pallone d’Oro di quattro settimane fa. In compenso, Kevin De Bruyne non si vede su un campo da calcio dal 25 ottobre. E’ il giorno in cui il muscolo flessore della coscia destra ha ceduto”.

“Dopo essersi curato e preparato per tre mesi in tutta discrezione con il suo fisioterapista ad Anversa, De Bruyne dovrebbe ora tornare in Italia nei prossimi giorni. Questa settimana o la prossima. “La previsione per il pieno reintegro di De Bruyne in squadra è fissata tra fine febbraio e inizio marzo”, aveva spiegato due settimane fa Raffaele Canonico, capo dello staff medico del Napoli, a Radio Crc”.

“Probabilmente un po’ troppo ottimista, il medico italiano dovrà piuttosto puntare all’inizio di marzo per il ritorno agli allenamenti con il resto del gruppo. Come ha fatto Romelu Lukaku a dicembre, De Bruyne dovrà prima completare l’ultima fase di rieducazione atletica individuale sui campi di Castel Volturno. L’obiettivo finale è quindi rivederlo in gara dopo la sosta internazionale di marzo, dunque a inizio aprile. La data esatta dipenderà però dalle sue sensazioni e dalla capacità di reggere il carico di lavoro, che aumenterà giorno dopo giorno una volta rientrato a Napoli. Lukaku, ad esempio, ha dovuto adottare moltissime precauzioni, come dimostra il minutaggio estremamente ridotto delle ultime due settimane”.

“Essendo realistici, vista l’età e la volontà di minimizzare i rischi di ricaduta in vista della Coppa del Mondo, Kevin De Bruyne avrebbe quindi solo sei o sette settimane di competizioni per aiutare il Napoli nei suoi obiettivi di fine stagione (restano solo campionato e Coppa Italia, in attesa del quarto di finale di questo martedì). E soprattutto per ritrovare ritmo prima di raggiungere i Diavoli Rossi”.