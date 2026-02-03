Sky Sport con Ugolini fa la tabella dei rientri: “Per sabato sicuri Rrahmani e Milinkovic. Forse Politano e Mazzocchi, sennò per il Como in Coppa Italia. Gilmour per la Roma. Anguissa non è prevedibile”

Anguissa ha un problema molto delicato alla schiena, va valutato. De Bruyne pronto tra fine febbraio e inizio marzo

Al Napoli comincia la conta per il rientro di tanti calciatori adesso infortunati.

È massimo Ugolini, in collegamento con Sky Sport, che offre quello che possiamo definire un vero e proprio scadenzario. Ovviamente da prendere un po’ come le pinze, lo dice innanzitutto lui, perché in questi casi non si sa mai.

Ecco la conta di Ugolini:

“Mazzocchi dovrebbe rientrare tra Genoa (sabato) e Coppa Italia contro il Como (,martedì 10 febbraio a Napoli alle 21).

Politano come Mazzocchi.

Rrahmani e Milinkovic probabilmente potrebbero essere disponibili già da sabato.

Da pesare le condizioni di Politano e Mazzocchi per capire se saranno a disposizione già per la gara di Genova oppure solo in Coppa Italia.

Poi c’è Gilmour che dovrebbe esserci per la Roma (15 febbraio).

E bisogna monitorare con grande attenzione le condizioni di Anguissa che sono in progress, sta migliorando, ma poiché parliamo di un problema molto delicato alla schiena, va valutato giorno per giorno. In questo momento le sensazioni sono positive. Al momento si naviga a vista. Se dovesse riuscire a infilare quattro cinque giorni di allenamento senza problemi, potrebbe tornare subito a disposizione ma questo al momento non è prevedibile.

Neres è atteso in primavera ben definita se non inoltrata.

E poi De Bruyne per fine febbraio dovrebbe essere pronto, ci stiamo sbilanciando un po’ ma il percorso riabilitativo sta procedendo bene e per marzo dovrebbe essere a disposizione di Antonio Conte.

Ma prima di lui Rahmani e Milinkovic sicuro per Genova, vediamo Politano e Mazzocchi tra Genoa e Como, Gilmour per la Roma. Questa è la tabella rientri al momento, considerando la grande emergenza che continuna ad abitare in casa Napoli”.