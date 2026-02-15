Prevista per domani un’assemblea della Lega Serie A: club agguerriti per le questioni arbitrali (Schira)

Il clima è pesate, tossico e avvelenato: gli scempi arbitrali a cui assistiamo giornata dopo giornata hanno reso l’aria irrespirabile. La situazione Kalulu-Bastoni? Solo la scintilla che ha acceso una bomba pronta a esplodere da tempo. E chissà che non esploda domani alla riunione della Lega Serie A. Ne parla Schira.

Serie A, domani assemblea

Scrive Schira su X:

Domattina Assemblea della Lega Serie A: si preannuncia un clima rovente con parecchi club sul piede di guerra per le questioni arbitrali…

Inter-Juve ha praticamente segnato uno spartiacque di questo campionato e chissà, forse anche di tutto il futuro prossimo dei dirigenti arbitrali. Un errore così palese in mondovisione e ai danni di un’altra strisciata ha esasperato gli animi. L’appiglio è quello giusto e ci si aggrapperanno tutti gli altri club: troppo e troppi hanno subito la poca lucidità e la palese incompetenza di chi dovrebbe essere preposto a garantire imparzialità.

Vedremo cosa emergerà dalla riunione di domani: quello che è certo, è che i club si faranno sentire e non poco. Auspicabilmente si farà sentire anche il club azzurro che ha più di qualcosa da recriminare in questo campionato.