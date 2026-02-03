Napoli, Rrahmani e Politano dovrebbero tornare a disposizione contro il Genoa
Ugolini a Sky: “Conte può anche passare a un 4-4-2, qualora volesse far giocare insieme Lukaku e Hojlund, con i due esterni offensivi Giovane e Alisson Santos”.
Il Napoli si sta preparando per la trasferta di sabato alle 18 contro il Genoa in campionato. Antonio Conte dovrebbe recuperare sia Amir Rrahmani, che Matteo Politano per il match.
A Sky Sport, l’inviato Massimo Ugolini ha dichiarato sul Napoli:
“Bisognerà capire su quale sistema di gioco vorrà puntare Conte, con i due esterni offensivi Giovane e Alisson Santos. Si può anche pensare a un 4-4-2, qualora volesse far giocare insieme Lukaku e Hojlund. Sono sei i sistemi di gioco cambiati da Conte finora. Sia Politano che Rrahmani dovrebbero essere di nuovo a disposizione per il match contro il Genoa”.