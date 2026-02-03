Rrahmani può recuperare per Genova, Politano da vedere. Tra 20 giorni torna a Napoli De Bruyne

Il Napoli spera di aver cominciato la seconda fase degli infortuni, ossia quella dei recuperi. Bisogna aspettare ovviamente e affidarsi alla dea bandata. Ci sono speranze che sabato prossimo a Genova giochi Rrahmani, Politano invece è da valutare in settimana. meglio non accelerare i recuperi, si è capito che si creano solo danni. L’esperienza Neres insegna.

Scrive il Corriere dello Sport:

Potrebbero recuperare almeno in tre: Rrahmani, Mazzocchi e Milinkovic-Savic saranno valutati fino alla partenza per Genova ma nutrono speranze concrete di partecipare alla trasferta. Anche la situazione di Politano sarà tenuta d’occhio nel corso della settimana, e a seguire sarà la volta di Gilmour, Anguissa e De Bruyne.

A proposito di Kdb: il suo rientro a Napoli, dopo l’intervento alla coscia destra per la grave lesione al bicipite femorale rimediata nel corso della partita con l’Inter del 25 ottobre e una prima fase di riabilitazione ad Anversa, in Belgio, è previsto tra una ventina di giorni. Una volta in sede, così come è accaduto con Lukaku, Kevin completerà la riatletizzazione: l’obiettivo è presentarsi in campo a inizio marzo, ma ovviamente tutto dipenderà dalla reazione all’aumento dei carichi. De Bruyne sarà un’importante arma in più per il finale di stagione del Napoli, con vista sull’America: a quasi 35 anni (il 28 giugno), come per Lukaku, il suo grande obiettivo è disputare il quarto Mondiale di una carriera straordinaria.

Leggi anche: Conte: “Vergara? È logico che se ci fossero stati Anguissa e De Bruyne, avrebbero giocato loro”