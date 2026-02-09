Napoli, Politano ha recuperato e sarà a disposizione contro il Como
Di Marzio: Conte sembra orientato a non schierare McTominay per farlo recuperare appieno per il match contro la Roma.
Domani il Napoli affronterà alle 21 il Como per i quarti di Coppa Italia. Scott McTominay ha lasciato il campo contro il Genoa al 45esimo, dopo un dolore avvertito in seguito al tiro che ha portato al suo gol. Conte pare orientato a non rischiarlo nel match di domani, date anche le tante emergenze a centrocampo. Rientra, invece, Matteo Politano.
Napoli, le condizioni di McTominay e Politano
Gianluca Di Marzio riporta sul suo sito:
Visto il momento, Antonio Conte sembra orientato a concedere un turno di riposo al centrocampista scozzese con l’obiettivo di averlo a disposizione per la gara di Serie A contro la Roma. Dunque Scott McTominay non dovrebbe prendere parte ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. Arrivano buone notizie invece riguardo Matteo Politano: il centrocampista classe 93 è pienamente recuperato e sarà a disposizione.