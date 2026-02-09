Conte contro il Como non rischia McTominay. Tornano Milinkovic, Mazzocchi e Olivera. Giovane dal 1′ (Sky)

Domani sera al Maradona scenderanno in campo Napoli e Como. La gara sarà valida per i Quarti di finale di Coppa Italia e ad attendere la vincitrice in Semifinale (che si giocherà in due gare: andata e ritorno) ci sarà l’Inter prima in classifica. Conte ha gli uomini contati come spesso è capitato in questa stagione, dovendo affrontare pure lo stop precauzionale di McTominay. Diversa la questione per il Como, che non farà sconti avendo anche riposato in questo weekend (in vista di Milan-Como ndr) e giocherà con la migliore formazione possibile. Le probabili sono state sviscerate da Sky Sport negli ultimi minuti.

Napoli-Como, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte

Da Sky Sport: “Continua l’emergenza infortuni per Conte: ci sarà un turno di riposo per McTominay per cui sono state escluse lesioni ma lo si vuole avere in ottime condizioni per la sfida contro la Roma. A centrocampo Lobotka ed Elmas Giovane e Vergara alle spalle di Hojlund con Alisson Santos che dovrebbe partire dalla panchina. In porta, probabile il ritorno di Milinkovic-Savic”.

Como (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Da Sky Sport: “Intoccabile Nico Paz che insieme a Addai e Baturina dovrebbero accompagnare l’attaccante centrale Douvikas. Difesa a 4 per Fabregas con Smolcic e Valle sulle fasce mentre Ramon e Diego Carlos saranno i difensori centrali”.