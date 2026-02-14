Gilmour è tornato, potrebbe andare in panchina contro la Roma.

A volte ritornano. O forse sarebbe più corretto dire “piano piano ritornano”. L’altro scozzese, Gilmour, si sta allenando, potrebbe persino essere convocato per Napoli-Roma di domani sera.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Ma i sorrisi si notano, pure quelli moderati, perché Billy Gilmour è tornato nel Napoli, ha cominciato ad allenarsi, si è fatto qualche seduta e adesso punta con gradualità a ripresentarsi in compagnia degli altri pure in campo. I muscoli a volte vengono orientati dall’umore – o anche viceversa – e in mattinata Gilmour avrà modo di afferrare il senso di questa assenza che l’ha trascinato in sala operatoria per colpa della pubalgia: dal primo novembre (gara con il Como) se ne sono andati 105 giorni e 23 partite, le occasioni per dare il cambio a Lobotka e semmai anche per tenersi qualcosa per sé. Però almeno è arrivato un sabato diverso e se corricchiando dovesse capire che sì, si può fare, allora farà un cenno a Conte e si siederà in panchina; altrimenti, per male che vada, lui ci sarà con l’Atalanta, tra otto giorni.

