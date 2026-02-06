McTominay gioca sempre, gioca ovunque e in ogni ruolo segna

Scott McTominay, ovvero il calciatore ideale. Sa fare e ha fatto tutto. La seconda punta, la mezz’ala d’inserimento, il centrocampista classico. Ogni ruolo lo interpreta a modo suo, come si addice agli attori con personalità. È il leader del Napoli. E domani a Genova, ovviamente Conte lo conferma in mediana al fianco di Lobotka.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Quella di domani contro il Genoa sarà la quindicesima partita di fila da titolare in Serie A, la numero ventotto no stop in campo tra club e nazionale, la trentaquattro dall’inizio della stagione con il Napoli. Della rosa è un vero e proprio stakanovista, è in cima alla speciale classifica per minuti in campo (2.801).

In A è tra i giocatori con più minuti dietro il solo Kalulu della Juve mentre allargando l’orizzonte ai cinque maggiori campionati europei solo Szoboszlai (2948) ed Enzo Fernández (2866) hanno giocato più minuti di lui in questa stagione (Mondiale per Club escluso). McT è un tuttocampista, ricopre vari ruoli e tutti a suo modo, senza snaturarsi mai. A Napoli era partito da seconda punta accanto a Lukaku, poi si è sistemato come interno a sinistra nel 4-3-3 che aveva portato al tricolore, quest’anno con i Fab Four aveva allargato a sinistra il suo raggio d’azione, poi è stato spostato in mediana e lì è rimasto con prestazioni convincenti.

Centrocampista, stakanovista, highlander e anche goleador di scorta del Napoli, centravanti aggiunto che, infatti, è dietro Hojlund per numero di reti stagionali: 10 l’ex attaccante dello United, 9 per McT, le ultime contro l’Inter a Milano, la doppietta dell’11 gennaio a San Siro. In totale in Serie A sono cinque i gol con quattro in Champions.

