Mathieu, ex Barcellona, ora lavora come commesso: “Ho attraversato un periodo di depressione, volevo riavere una vita sociale”

Al podcast beIN Sports: "Ho chiuso la carriera rompendomi i crociati. Quel giorno ho deciso di smettere. Non ho avuto il tempo di preparare il post-carriera. Se sono uscito dalla depressione? Un po', non totalmente"

Jeremy Mathieu, ex calciatore di Barcellona e Sporting Lisbona, oggi lavora come commesso in un negozio di articoli sportivi: il perché l’ha spiegato direttamente lui al podcast beIN Sports France.

Le parole di Mathieu

“È un lavoro che mi rispecchia’. Certo, non è quello che farò per sempre, ma mi serviva soprattutto per avere una vita sociale. Ho chiuso la carriera rompendomi i crociati. Sono passato attraverso un momento di depressione, bisogna dirlo, non ho problemi a dirlo. Ero rinchiuso in casa e mi sono detto: ‘Devi uscire, devi vivere.

Avevo 36 anni, faticavo in allenamento, e durante una partitella un ragazzino mi ha calciato sulla gamba rompendomi i crociati. Quel giorno ho detto basta Non ho avuto il tempo di preparare il post-carriera. Si dice sia ‘la prima morte’ di uno sportivo, ed è vero: ero francamente perso”.

Sulla depressione

“Se sono uscito dalla depressione? Un po’, non totalmente. Il problema è che non ne posso parlare troppo. Se sono da Intersport è anche perché mi sta succedendo una cosa che mi causa parecchi problemi legali. Posso solo dire che ho un processo in corso, ecco tutto. La testa non è serena”.